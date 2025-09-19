Rusya: Batı, Ukrayna'nın İHA Saldırılarından Sorumlu

Mariya Zaharova'dan Batılı ülkelere suçlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna ordusunun Rus topraklarına insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda işlenen suçlardan sorumlu olduğunu belirtti.

Zaharova, Batılı ülkelerin Rusya'yı 10 Eylül'de askeri İHA'larla Polonya hava sahasını ihlal etmekle suçlamasını değerlendirdi. Bu iddiaları temelsiz bulduğunu ve Batı'nın gerçeğin ortaya çıkarılmasından yana olmadığını, kışkırtıcı eylemlerle gerginliği artırmak istediğini söyledi.

Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya İHA tedarik ettiğine ve bunlarla Rus topraklarındaki sivil unsurlar ile halka yönelik sürekli saldırılar düzenlendiğine dikkati çekti; bu durumun göz ardı edildiğinin altını çizdi.

'Bu yaz ve eylül başında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, sağlanan İHA'lar ile Rus topraklarına düzenlediği saldırılar sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi yaralandı. (Batılı) Söz konusu ülkelerin yönetimleri, işlenen suçlara ortak oluyor. Onlar bu suçlardan sorumlu.'

Polonya iddiaları ve bölgesel önlemler

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Polonya, daha sonra Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini bildirdi. Ayrıca, Polonya'nın Belarus ile sınırını, Zapad-2025 ortak askeri tatbikatı nedeniyle demir yolu geçişleri dahil kapattığı ve bu uygulamanın 12 Eylül'den itibaren yürürlükte olduğu belirtildi.