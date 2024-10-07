DOLAR
34,24 -0,03%
EURO
37,64 -0,09%
ALTIN
2.912,02 0,27%
BITCOIN
2.180.225,34 -1,72%

Rusya BDT Bölgesinde Çok Kutuplu Düzenin Merkezini Oluşturuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BDT bölgesinde çok kutuplu dünya düzeninin merkezinin oluştuğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:57
Rusya BDT Bölgesinde Çok Kutuplu Düzenin Merkezini Oluşturuyor

Rusya, BDT Bölgesinde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesinde çok kutuplu bir dünya düzeninin merkezinin şekillendiğini vurguladı.

İlişkiler Yapıcı Bir Şekilde İlerleyecek

Yaptığı açıklamada, "İlişkilerimizi tehdit eden bir unsur yok. İlişkilerimiz yapıcı şekilde gelişiyor" diyen Lavrov, BDT üye ülkeleri arasındaki ilişkilerin olumlu bir seyir izlediğini ifade etti.

Batı'nın Yaptırımlarına Karşı Duruyoruz

Toplantıda, Batı'nın uyguladığı yaptırımlara da değinen Lavrov, "Bu yaptırımların uluslararası hukukla hiçbir ilgisi yok. Stratejik ortaklar ve müttefikler ile ticaret ilişkilerimizi güçlendirme çabası içerisindeyiz" şeklinde konuştu. Bakan, bu çabaların uluslararası hukuk normlarına uygun olduğunu belirtti.

Sonuç

Lavrov'un açıklamaları, BDT ülkeleri arasında dayanışmanın arttığını ve gelecekteki işbirlikleri için umut verici sinyaller taşıdığını gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüştü
2
CHP Lideri Özel'den Sığınmacı Konusunda Önemli Açıklamalar
3
Eskişehir'de Sokak Ortasında Pompalı Tüfekli Saldırı
4
Hazar Turan Alim için Veda Töreni Düzenlendi
5
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Gazze Açıklaması
6
Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
7
Marmara'da Tarım Müdürü Cinayeti: Zanlı Yakalandı

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak