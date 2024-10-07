Rusya BDT Bölgesinde Çok Kutuplu Düzenin Merkezini Oluşturuyor

Rusya, BDT Bölgesinde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesinde çok kutuplu bir dünya düzeninin merkezinin şekillendiğini vurguladı.

İlişkiler Yapıcı Bir Şekilde İlerleyecek

Yaptığı açıklamada, "İlişkilerimizi tehdit eden bir unsur yok. İlişkilerimiz yapıcı şekilde gelişiyor" diyen Lavrov, BDT üye ülkeleri arasındaki ilişkilerin olumlu bir seyir izlediğini ifade etti.

Batı'nın Yaptırımlarına Karşı Duruyoruz

Toplantıda, Batı'nın uyguladığı yaptırımlara da değinen Lavrov, "Bu yaptırımların uluslararası hukukla hiçbir ilgisi yok. Stratejik ortaklar ve müttefikler ile ticaret ilişkilerimizi güçlendirme çabası içerisindeyiz" şeklinde konuştu. Bakan, bu çabaların uluslararası hukuk normlarına uygun olduğunu belirtti.

Sonuç

Lavrov'un açıklamaları, BDT ülkeleri arasında dayanışmanın arttığını ve gelecekteki işbirlikleri için umut verici sinyaller taşıdığını gösteriyor.