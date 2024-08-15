Rusya Belgorod Bölgesinde Acil Durum İlan Etti

Rusya, Belgorod Bölgesindeki Durumu "Federal Acil" Olarak Değerlendirdi

Ukrayna'nın askerî eylemleri, Rusya'nın Belgorod bölgesinde endişe verici gelişmelere yol açtı. Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, yaptığı açıklamada, bu bölgedeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini duyurdu.

Açıklamalar ve Toplantı Detayları

Kurenkov, bölgenin sık sık Ukrayna güçlerinin saldırılarına maruz kaldığını belirterek, yerel halka destek sağlamak için yürütülen çalışmaların yetersiz olduğunu ifade etti. Toplantıda, Belgorod bölgesindeki mevcut durumun "zor" ve "gergin" olduğu vurgulandı.

Yaralılar ve Hasar Durumu

Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Şebekino kentine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar sonucunda 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca birçok bina hasar gördü ve olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dün, söz konusu saldırılar nedeniyle ayrıca Belgorod bölgesinde "bölgesel seviyede acil durum" ilan edildiği duyurulmuştu.