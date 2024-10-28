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Rusya, BMGK'nın İsrail ve İran Arasındaki Durumu Sakinleştireceğine Umutlu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BMGK'nın İsrail ve İran arasındaki gerilimi azaltacağını umuyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 18:00
Rusya, BMGK'nın İsrail ve İran Arasındaki Durumu Sakinleştireceğine Umutlu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Açıklamaları

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail ile İran arasındaki gerginliği azaltmasına dair umutlarını dile getirdi. Lavrov, "Ukrayna'daki meselelerde de olduğu gibi, durumu daha da karmaşıklaştırmak isteyenler var," ifadelerini kullandı.

Ukrayna Krizine Dikkat Çekti

Lavrov, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali el-Yahya ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna krizine de değindi. "Bu kriz, bazı temel kriterlere bağlıdır; Ukrayna'nın tarafsız bir pozisyonda olması önemli. NATO'ya katılım girişimlerinin sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz," dedi.

Orta Doğu'daki Durum Karmaşık

Lavrov, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının mevcut durumunu değerlendirirken, "Bölgedeki karmaşık durum nedeniyle şimdiye kadar en kötü senaryodan kaçınıldı," diye belirtti. Lavrov, uluslararası sorunların çözümü için BMGK'nın bir rol üstlenmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

Filistin Meselesi ve İki Devletli Çözüm

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah El-Yahya, Gazze'deki durumu değerlendirerek, "Tarafların, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması için masaya oturmalarını bekliyoruz," şeklinde konuştu. El-Yahya, Filistin meselesinin yalnızca iki devletli bir formül çerçevesinde çözülebileceğinin altını çizdi.

Arap Ülkeleri Zirvesi Üzerine Umutlar

Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan Arap Ülkeleri zirvesine de atıfta bulunan El-Yahya, bu zirvenin Gazze ve Lübnan'daki durumu düzeltmeye yönelik potansiyel bir adım olduğunu ifade etti.

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