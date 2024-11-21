Rusya Büyükelçisi: İngiltere, Rusya-Ukrayna Savaşı'na Müdahil

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin'den Çarpıcı İddia

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, İngiltere'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'na doğrudan müdahil olduğunu iddia etti. Kelin'in açıklamaları, İngiliz Sky News kanalına verdiği bir mülakatın ardından gündeme geldi.

İngiltere'nin Rolü

Kelin, mülakatın yayınlanan kesiminde, "İngiltere bu savaşa doğrudan müdahil mi oldu?" sorusuna yanıt vererek, "Kesinlikle. İngiltere, şu an bu savaşa doğrudan müdahil oldu. Bu savaş NATO ve İngiliz personelin müdahalesi olmadan olmazdı." şeklinde konuştu.

Yabancı Destek ve Polonya Askerleri

Rus Büyükelçi, Rusya'ya çeşitli ülkelerden ekipman ve personel desteği sağlandığını söyleyerek, "Birçok yabancı ülkeden yabancı asker Ukrayna tarafında savaşıyor. Kursk bölgesinde Polonya askerleri tarafından giyilen üniformaları giyen Polonyalı bir birlik gördük." ifadelerini kullandı.

Storm Shadow Füzeleri ve Diğer Silah Sistemleri

Kelin'in açıklamaları, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzelerinin Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanıldığını belirten İngiliz basınındaki haberlere dayanıyor. Rusya'nın Kursk bölgesine bağlı Marino köyü sakinlerinin, bu füzelere ait parçalar bulduğu iddia edildi. Ayrıca, Rusya, Storm Shadow füzelerinin dışında ABD yapımı Kara Taktik Füze Sistemlerinin (ATACMS) de Ukrayna tarafından Rusya'nın Bryansk bölgesine düzenlenen saldırıda kullanıldığını bildirdi.

Mülakatın Yayın Zamanı

Büyükelçi Kelin'in mülakatının tamamı İngiltere saatiyle 17.00'den (TSİ 20.00) sonra yayımlanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.