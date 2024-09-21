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Rusya'da 20. Uluslararası Müslüman Forumu: Filistin'in Durumu Ele Alındı

Moskova'daki forumda Filistin'deki insani kriz ve barış arayışları masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 22:36
Rusya'da 20. Uluslararası Müslüman Forumu: Filistin'in Durumu Ele Alındı

Rusya'da 20. Uluslararası Müslüman Forumu Düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Müslümanları Dini İdaresi'nin 8. Kurultayı gerçekleştirildi. Forumda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgedeki insan hakları ihlalleri detaylı bir şekilde tartışıldı.

Katılımcılar ve Temsilciler

Etkinliğe Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya'nın farklı bölgelerinden Müslüman kuruluş temsilcileri ile 15 farklı ülkeden uluslararası İslami organizasyonların temsilcileri katıldı. Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da etkinlikte hazır bulundu.

Türkiye'den ise İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Mürteza Bedir, Başkan Yardımcısı Yaşar Çolak ve Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcisi Ömer Faruk Savuran yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş foruma bir mesaj gönderdi.

Barış ve Adalet Arayışı

Kurultayda yeniden başkan seçilen Gaynutdin, İslam dünyasının zorluklarıyla birlikte hareket etme vurgusu yaptı. Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Mahmud Habaş, katılımcılara yaptığı konuşmada, "Filistin’in İsrail işgali altında olduğu sürece barış imkanının bulunmadığını" belirtti.

Habaş, Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararların icra edilmediğini ve ABD'nin çoğunluğun görüşüne karşı çıktığını vurgulayarak, "Barış istemekle birlikte, uygulamalarda tam tersi adımlar atılıyor" dedi.

Sonuç ve Mektup

Forumun sonunda toplanan katılımcılardan oluşan bir heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben bir mektup sundu. Mektupta, aşırılık ve terörizmle ilgili endişelere dikkat çekildi, ayrıca İslam dinine yönelik önyargıların arttığına vurgu yapıldı.

Sonuç bildirgesinde, insani krizin çözülmesi ve Filistin-İsrail çatışmasında adil bir çözümün gerekliliği dile getirildi. Forum, ayrıca farklı yıldönümleri ve önemli olaylara adandı.

Yeni Dergi Yayını

Rusya Müslümanları Dini İdaresi, Minaret dergisinin son sayısını Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak çıkardı. Dergide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in Moskova Merkez Camisi açılışına dair bir fotoğraf ve çeşitli makalelere yer verildi.

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini...

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi 8. Kurultayı'nda İsrail'in Filistin'e saldırıları görüşüldü. Türkiye'den de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç (sağda) katıldı.

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini...

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi 8. Kurultayı'nda İsrail'in Filistin'e saldırıları görüşüldü. Türkiye'den de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç (sağda) katıldı.

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini...

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi 8. Kurultayı'nda İsrail'in Filistin'e saldırıları görüşüldü. Türkiye'den de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç (sağda) katıldı.

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini...

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi 8. Kurultayı'nda İsrail'in Filistin'e saldırıları görüşüldü. Türkiye'den de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç (sağda) katıldı.

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini...

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi 8. Kurultayı'nda İsrail'in Filistin'e saldırıları görüşüldü. Türkiye'den de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç (sağda) katıldı.

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini...

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi 8. Kurultayı'nda İsrail'in Filistin'e saldırıları görüşüldü. Türkiye'den de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç (sağda) katıldı.

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini...

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi 8. Kurultayı'nda İsrail'in Filistin'e saldırıları görüşüldü. Türkiye'den de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç (sağda) katıldı.

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini...

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi 8. Kurultayı'nda İsrail'in Filistin'e saldırıları görüşüldü. Türkiye'den de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç (sağda) katıldı.

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