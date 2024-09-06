Rusya'da Ara ve Yerel Seçimler Başladı
Rusya Federasyonu'nda genel ve yerel seçimler için oy verme işlemleri, 3 gün boyunca devam edecek. Oy verme süreci, Rusya’nın 83 federal bölgesinden 49 Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, yürütülen seçimlerle ilgili detayları paylaştı. Bu seçimlerde Devlet Duması için 3 milletvekilliği, bazı bölgelerde başkanlık ve valilik seçimleri, yerel meclis üyeleri ile şehir meclisi seçimleri gerçekleştirilecek. Hakasya, Bryansk ve Rostov bölgelerinde milletvekili seçimleri için sandık başına gidilecek. Ayrıca Altay Cumhuriyeti, Astrahan Bölgesi, Başkurdistan Cumhuriyeti ve Volgograd Bölgesi gibi birçok bölgede başkanlık seçimleri yapılacak. Hantı-Mansi Özerk Bölgesi, Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti ve İnguşetya Cumhuriyeti gibi bölgelerde de yerel meclis seçimleri yapılacak. Bununla birlikte, Moskova ve ilhak edilen Sivastopol dahil 13 bölgede yerel meclis üyeleri seçilecek. Öte yandan, Ukrayna ordusu tarafından saldırıya uğrayan Kursk bölgesinde, vali için oylama işlemleri 28 Ağustos itibarıyla başlamıştı.
Seçim Komisyonunun Açıklamaları
Seçim Yapılacak Bölgeler
Yerel Meclis Seçimleri
Kursk Bölgesindeki Seçimler
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, yürütülen seçimlerle ilgili detayları paylaştı. Bu seçimlerde Devlet Duması için 3 milletvekilliği, bazı bölgelerde başkanlık ve valilik seçimleri, yerel meclis üyeleri ile şehir meclisi seçimleri gerçekleştirilecek.
Hakasya, Bryansk ve Rostov bölgelerinde milletvekili seçimleri için sandık başına gidilecek. Ayrıca Altay Cumhuriyeti, Astrahan Bölgesi, Başkurdistan Cumhuriyeti ve Volgograd Bölgesi gibi birçok bölgede başkanlık seçimleri yapılacak.
Hantı-Mansi Özerk Bölgesi, Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti ve İnguşetya Cumhuriyeti gibi bölgelerde de yerel meclis seçimleri yapılacak. Bununla birlikte, Moskova ve ilhak edilen Sivastopol dahil 13 bölgede yerel meclis üyeleri seçilecek.
Öte yandan, Ukrayna ordusu tarafından saldırıya uğrayan Kursk bölgesinde, vali için oylama işlemleri 28 Ağustos itibarıyla başlamıştı.