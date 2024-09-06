Seçim Komisyonunun Açıklamaları

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, yürütülen seçimlerle ilgili detayları paylaştı. Bu seçimlerde Devlet Duması için 3 milletvekilliği, bazı bölgelerde başkanlık ve valilik seçimleri, yerel meclis üyeleri ile şehir meclisi seçimleri gerçekleştirilecek.

Seçim Yapılacak Bölgeler

Hakasya, Bryansk ve Rostov bölgelerinde milletvekili seçimleri için sandık başına gidilecek. Ayrıca Altay Cumhuriyeti, Astrahan Bölgesi, Başkurdistan Cumhuriyeti ve Volgograd Bölgesi gibi birçok bölgede başkanlık seçimleri yapılacak.

Yerel Meclis Seçimleri

Hantı-Mansi Özerk Bölgesi, Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti ve İnguşetya Cumhuriyeti gibi bölgelerde de yerel meclis seçimleri yapılacak. Bununla birlikte, Moskova ve ilhak edilen Sivastopol dahil 13 bölgede yerel meclis üyeleri seçilecek.

Kursk Bölgesindeki Seçimler

Öte yandan, Ukrayna ordusu tarafından saldırıya uğrayan Kursk bölgesinde, vali için oylama işlemleri 28 Ağustos itibarıyla başlamıştı.