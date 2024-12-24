Rusya'da 50 Bin Yıllık Yavru Mamut Fosili Bulundu

50 Bin Yıl Önce Yaşayan Mamut Fosili Ortaya Çıktı

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan bölgesinde, yerel sakinler tarafından keşfedilen yavru mamut fosili, oldukça etkileyici bir buluş olarak araştırmacıların ilgisini çekti. Bu fosilin, yaklaşık 50 bin yıl önce yaşamış bir türe ait olduğu ve şaşırtıcı bir şekilde iyi korunduğu belirtildi.

Fosilin Özellikleri ve Keşfi

Rus TASS haber ajansına göre, keşfedilen fosil 180 kilogram ağırlığında ve 120 santimetre boyunda. Haziran ayında buzların erimesiyle meydana çıkan bu bulgu, bilim insanları tarafından incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda, yavru mamutun öldüğünde yaklaşık 1 yaşında olduğu tahmin edilmekte. Fosilin bulunduğu nehir havzası nedeniyle "Yana" ismi verilmiştir.

Bilim Dünyasında Önemli Bir Keşif

Rus bilim insanları, bu keşfin, şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş mamut fosilleri arasında yer aldığını ifade ediyor. Dünya genelinde yalnızca 6 iyi korunmuş mamut fosilinin var olduğu biliniyor. Bu durum, Yana'nın değerini ve önemini artırıyor.

Bu tarihi buluş, mamutların yaşadığı dönemi ve çevresel koşulları daha iyi anlamak için önemli bir fırsat sunuyor.