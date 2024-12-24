Rusya'da Amerikalı Gene Spector'a 15 Yıl Hapis Cezası Verildi

Gene Spector'a Hapis Cezası

Rusya'da Moskova Şehir Mahkemesi, Amerikan vatandaşı Gene Spector'ı, casusluk yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmada, Spector'ın tıbbi cihaz tedarikçisi Medpolimerprom şirketinin eski yöneticisi olduğu belirtildi.

Suçlamaların Detayları

Spector, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ederek, mahkeme tarafından 14 milyon ruble (yaklaşık 140 bin dolar) para cezasına da çarptırıldı. 2020 yılında devlet çalışanına rüşvet vermesi nedeniyle gözaltına alınan Spector, 2022 yılında 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ağustos 2023'te ise, Spector hakkında yeni bir casusluk davası açıldığı bilgisi edinildi.