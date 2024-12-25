DOLAR
35,19 0,01%
EURO
36,63 0,17%
ALTIN
2.961,18 -0,1%
BITCOIN
3.463.192,37 -1,13%

Rusya'da BDT Zirvesinde Ülkelerin Liderleri Bir Araya Geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin, BDT zirvesinde Kazakistan uçak kazası ile ilgili başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:30
Rusya'da BDT Zirvesinde Ülkelerin Liderleri Bir Araya Geldi

Rusya'da BDT Zirvesi Gerçekleşti

Rusya'nın Leningrad bölgesinde, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülke liderlerinin katılımıyla gayriresmi bir zirve düzenlendi. Zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aktau kentinde yaşanan uçak kazası nedeniyle Rusya ziyareti iptal ederken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Kovid-19 nedeniyle toplantıya katılmadı.

Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı

Toplantının başlamasında açıklamalarda bulunan Putin, AZAL'a ait Embraer 190 uçağının Aktau yakınlarında düşmesini "trajedi" olarak nitelendirerek, "Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralıların iyileşeceğini umuyoruz," dedi.

Putin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı sağlık ekiplerinin ve gerekli ekipmanın Aktau'ya gönderildiğini belirti. Ayrıca, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma sürecinin yürütüleceğini ifade etti.

BDT Ülkeleri Arasındaki İşbirliği Vurgusu

Putin, BDT ülkeleri arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "BDT kapsamındaki işbirliğimizin tüm alanlarda derinleştirilmesi, ülkelerimizin halklarının temel çıkarlarını karşılıyor. Sosyal ekonomik kalkınma, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi konularında birlikte çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Görüşmelerde BDT kapsamındaki çalışmaların ele alınacağı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı: Başkan Güler'den Açıklama
2
Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor
3
Yeni Doktora Programları İçin Akreditasyon Zorunluluğu Getirildi
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
5
Sinop'ta 55 Kilogramlık Dev Bal Kabağı Pazarda Satışta
6
Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Hakkında Açıklamalarda Bulundu
7
Mersin'de Yaşlı Çifti Darp Eden Çocuk Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek