Rusya'da BDT Zirvesinde Ülkelerin Liderleri Bir Araya Geldi

Rusya'da BDT Zirvesi Gerçekleşti

Rusya'nın Leningrad bölgesinde, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülke liderlerinin katılımıyla gayriresmi bir zirve düzenlendi. Zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aktau kentinde yaşanan uçak kazası nedeniyle Rusya ziyareti iptal ederken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Kovid-19 nedeniyle toplantıya katılmadı.

Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı

Toplantının başlamasında açıklamalarda bulunan Putin, AZAL'a ait Embraer 190 uçağının Aktau yakınlarında düşmesini "trajedi" olarak nitelendirerek, "Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralıların iyileşeceğini umuyoruz," dedi.

Putin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı sağlık ekiplerinin ve gerekli ekipmanın Aktau'ya gönderildiğini belirti. Ayrıca, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma sürecinin yürütüleceğini ifade etti.

BDT Ülkeleri Arasındaki İşbirliği Vurgusu

Putin, BDT ülkeleri arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "BDT kapsamındaki işbirliğimizin tüm alanlarda derinleştirilmesi, ülkelerimizin halklarının temel çıkarlarını karşılıyor. Sosyal ekonomik kalkınma, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi konularında birlikte çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Görüşmelerde BDT kapsamındaki çalışmaların ele alınacağı ifade edildi.