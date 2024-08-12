Rusya'da Belgorod Bölgesinde Tahliyeler Başladı

Belgorod Bölgesinde Tahliyeler Başladı

Ukrayna ordusuyla devam eden çatışmaların ardından, Rusya'nın Belgorod bölgesinde tahliyeler gerçekleştirilmeye başlandı.

Çatışmalar Süregeldikçe Tehdit Artıyor

Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Krasnoyarujskiy bölgesinin sınırlarında Ukrayna ordusu ile çatışmaların yaşandığını duyurdu. Vali, bölgedeki halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tahliye işlemlerine geçildiğini belirtti ve vatandaşların daha emniyetli alanlara taşındığını ifade etti.

Kursk'taki Durumun Etkileri Devam Ediyor

Önceki günlerde Kursk bölgesinde de 76 binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklanmıştı. Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına girişi sonrası, özellikle 6 Ağustos'tan bu yana süregelen çatışmalar, bölgenin güvenlik durumunu kritik bir seviyeye getirdi.

Federal Acil Durum İlan Edildi

Çatışmaların yayılmasıyla birlikte, Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edilmiş durumda. Kursk'ta, 7 gün içinde yaşanan sıkıntılı gelişmeler dolayısıyla güvenlik önlemleri artırılmıştır.