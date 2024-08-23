Rusya'da Cezaevindeki Rehin Alma Olayı

Volgograd'daki Hapishaneden Şok Olay

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki 19 numaralı hapishanede gerçekleşen bir rehin alma olayı, ülke gündemine oturdu. Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSİN), olayda 4 mahkumun özel bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini ve 4 cezaevi personelinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Olayın Detayları

Açıklamada, isyan çıkaran mahkumların 8 cezaevi çalışanı ve 4 diğer mahkumu rehin aldığı bilgisine yer verildi. Rehin alınan personelin 4’ünün bıçakla yaralandığı, bunlardan 3’ünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Daha sonra hastaneye kaldırılan 4 kişi arasından birinin de burada hayatını kaybettiği ifade edildi.

Özel Operasyon ve Sonuçları

Hapishanedeki rehineleri kurtarma amacıyla düzenlenen özel operasyonda, Rusya Federal Cezaevi Servisi ve Ulusal Muhafızlar görev aldı. Operasyon sonucunda 4 mahkumun öldüğü ve rehinelerin kurtulduğu belirtildi. Olayda görev alan görevliler arasında ise yaralanan olmadığı bildirildi.

Sosyal Medyadaki İddialar

Rehin alma olayının çıkmasına sebep olan mahkumların, sosyal medyada yayılan iddialara göre Orta Asya kökenli oldukları ve DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları öne sürüldü. Disiplin komisyonu toplantısı sırasında meydana gelen bu olay, çeşitli yönleriyle araştırılmaya devam ediyor.