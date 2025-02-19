Rusya'da Eski Milletvekiline İktidarı Ele Geçirme Suçlamasıyla Dava Açıldı

Devlet Duması eski milletvekili İlya Ponomaryov, iktidarı ele geçirme planı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:32
Rusya'da Eski Milletvekiline İktidarı Ele Geçirme Suçlamasıyla Dava Açıldı

İlya Ponomaryov'a Suçlama!

Rusya'nın parlamentonun alt kanadı olan Devlet Duması'nın eski milletvekili İlya Ponomaryov'a, iktidarı ele geçirme planı yaptığı iddiasıyla dava açıldığı bildirildi.

FSB'den Açıklama

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Ponomaryov'un 2022 yılında Polonya'da "Halk Milletvekilleri Kongresi" adlı siyasi hareketi kurduğu belirtildi. Bu hareket, "sürgündeki yeni Rus hükümeti" olarak tanımlandı.

Ayrıca, Ponomaryov'un Rusya'daki iktidarı ele geçirmek için Ukrayna ile bağlantılı bir askeri örgütle iş birliği yaptığı da ifade edildi. FSB, bu kapsamda Ponomaryov'a iktidarı ele geçirme planı yapmak suçlamasıyla dava açtığını duyurdu.

Evlerde Arama Yapıldı

Ponomaryov’la bağlantılı kişilerin evlerinde de arama yapılmış olduğu bildirildi. 2022’de ülke dışında bulunması sebebiyle hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılan Ponomaryov, Rusya’daki yabancı ajanlar, teröristler ve aşırılıkçılar listesinde yer alıyor.

Rusya’ya dönmesi halinde Ponomaryov'a müebbet hapis cezası verilebileceği kaydedildi.

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