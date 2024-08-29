Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Rusya'da Eski Savunma Bakan Yardımcısı Gözaltına Alındı

Pavel Popov, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle Rusya'da gözaltına alındı. Olayın detayları burada.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:04
Rusya'da Eski Savunma Bakan Yardımcısı Gözaltına Alındı

Eski Savunma Bakan Yardımcısı Pavel Popov Gözaltında

Rusya'da, eski Savunma Bakan Yardımcısı Pavel Popov, devletin dolandırıldığı iddialarıyla gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Popov'un dolandırıcılık suçlamalarıyla ilgili olarak soruşturma kapsamında yakalandığı bilgisi verildi.

Patriot Parkı İddiaları

Popov'un, 2021-2024 yılları arasında Rus askeri teçhizatının sergilendiği "Patriot" Parkının gelişiminden ve işletilmesinden sorumlu olduğu ifade ediliyor. Bu dönemde zimmetine para geçirdiği öne sürülen Popov'un, devlet kaynaklarını kötüye kullandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Daha Fazla Gözaltı ve Dava

Ağustos ayının başında, Rusya Savunma Bakanlığı Yenilikçi Gelişim Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Vladimir Şesterov ve Patriot Parkı Müdürü Vyaçeslav Ahmedov da dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Bunların yanı sıra, daha önce Timur İvanov ve Yuriy Kuznetsov gibi diğer üst düzey askeri yetkililer de rüşvet iddialarıyla tutuklanmıştı.

Son olarak, Mayıs ayında ise eski ordu komutanı Tümgeneral İvan Popov dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklama işlemlerine tabi tutulmuştu.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar