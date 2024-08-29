Rusya'da Eski Savunma Bakan Yardımcısı Gözaltına Alındı

Eski Savunma Bakan Yardımcısı Pavel Popov Gözaltında

Rusya'da, eski Savunma Bakan Yardımcısı Pavel Popov, devletin dolandırıldığı iddialarıyla gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Popov'un dolandırıcılık suçlamalarıyla ilgili olarak soruşturma kapsamında yakalandığı bilgisi verildi.

Patriot Parkı İddiaları

Popov'un, 2021-2024 yılları arasında Rus askeri teçhizatının sergilendiği "Patriot" Parkının gelişiminden ve işletilmesinden sorumlu olduğu ifade ediliyor. Bu dönemde zimmetine para geçirdiği öne sürülen Popov'un, devlet kaynaklarını kötüye kullandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Daha Fazla Gözaltı ve Dava

Ağustos ayının başında, Rusya Savunma Bakanlığı Yenilikçi Gelişim Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Vladimir Şesterov ve Patriot Parkı Müdürü Vyaçeslav Ahmedov da dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Bunların yanı sıra, daha önce Timur İvanov ve Yuriy Kuznetsov gibi diğer üst düzey askeri yetkililer de rüşvet iddialarıyla tutuklanmıştı.

Son olarak, Mayıs ayında ise eski ordu komutanı Tümgeneral İvan Popov dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklama işlemlerine tabi tutulmuştu.