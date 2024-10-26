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Rusya'da Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kirov bölgesinde Mi-2 helikopterinin düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 22:21
Rusya'da Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'da Trajik Helikopter Kazası

Rusya'nın Kirov bölgesinde meydana gelen bir kaza sonucu, bir Mi-2 tipi helikopterin düştüğü ve 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza Detayları

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, helikopterin Beleyenka köyü yakınlarında düştüğü ve olayın ardından sağlık uzmanlarını taşıyan helikopterin bulunduğu bölgede 4 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Olayın Soruşturulması

Rusya Soruşturma Komitesi, kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Olayın nedenleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.

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