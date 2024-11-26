Rusya'da Kur'an-ı Kerim Yakan Nikita Juravel'e 14 Yıl Hapis Cezası

Rusya'da Kur'an-ı Kerim yakan Nikita Juravel, Volgograd Bölge Mahkemesi tarafından "devlete ihanet" suçuyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Juravel'in Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) talimatıyla hareket ettiğini ve bu eylemin Rusya'nın güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Duruşmada, Juravel'in suçlamaları kabul ettiği ifade edilirken, 27 Şubat tarihinde Çeçenistan Cumhuriyeti'nde de manevi değerlere hakaret ettiği ve toplumsal düzeni bozduğu gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezası aldığı bildirildi. Juravel, Mayıs 2023'te Volgograd'da bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'i yakarak gözaltına alınmıştı.

Mahkeme kararı, Rus toplumunda ciddi bir yankı uyandırırken, güvenlik tehditleri ve uluslararası ilişkiler bağlamında da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.