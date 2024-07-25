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Rusya'da Mi-28 Helikopteri Düştü: Mürettebat Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Kaluga bölgesinde Mi-28 askeri helikopter düştü, mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:06
Rusya'da Mi-28 Helikopteri Düştü: Mürettebat Hayatını Kaybetti

Mi-28 Askeri Helikopteri Kaluga'da Düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın yakınlarındaki Kaluga bölgesinde bir Mi-28 model askeri helikopterin düştüğünü duyurdu. Olayın sonucunda mürettebatın kurtulamadığı belirtildi.

Olayın Detayları

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, helikopterin planlı bir uçuş gerçekleştirirken düştüğü ifade edildi. Söz konusu helikopterin, ıssız bir alana düştüğü ve bu nedenle civarda herhangi bir hasarın meydana gelmediği kaydedildi.

İlk İncelemeler ve Teknik Arıza

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, helikopterin bir teknik arıza sonucu kaza geçirdiği bilgisi verildi. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir uzman ekibin, kaza yerinde incelemelerde bulunduğu bilgisi de eklendi.

Kaluga Valisi'nden Açıklama

Kaluga Bölgesi Valisi Vladislav Şapşa, sosyal medya üzerinden bir bilgilendirme yaptı ve Mi-28'in Kaluga'nın Jizdrinskiy bölgesine düştüğünü belirtti. Olay yerinde gerekli yetkililerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

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