Rusya'da Su-30 eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Karelya'da eğitim uçuşu yapan Rusya'ya ait Su-30 düştü; Savunma Bakanlığı ve Karelya Valisi Artur Parfençikov kazada iki pilotun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:24
Olayın detayları

Rusya'ya ait Su-30 savaş uçağı, Karelya Özerk Cumhuriyeti'nin kuzeybatı bölgesinde dün akşam düzenlenen eğitim uçuşu sırasında ormanlık alana düştü.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kaza sonucunda uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti.

Soruşturma ve resmi açıklamalar

Karelya Valisi Artur Parfençikov, uçaktaki iki pilotun yaşamını yitirdiğini doğruladı. Parfençikov, uçağın düşme nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

