Rusya'da Su-30 eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Olayın detayları
Rusya'ya ait Su-30 savaş uçağı, Karelya Özerk Cumhuriyeti'nin kuzeybatı bölgesinde dün akşam düzenlenen eğitim uçuşu sırasında ormanlık alana düştü.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kaza sonucunda uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti.
Soruşturma ve resmi açıklamalar
Karelya Valisi Artur Parfençikov, uçaktaki iki pilotun yaşamını yitirdiğini doğruladı. Parfençikov, uçağın düşme nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
