Rusya'da Ukraynalı askeri esirleri taşıyan uçak düştü: 65 Ukraynalı asker hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı askeri esir taşıyan İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesine düşerek kaza yaptığını duyurdu.

Rusya'da Ukraynalı askeri esirleri taşıyan uçak düştü: 65 Ukraynalı asker hayatını kaybetti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesinde uçak kazası olduğunu açıkladı. Rusya'nın Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağı, çarşamba günü Belgorod bölgesine düşerek kaza yaptı.

UKRAYNALI ASKERLERİN TAMAMI YAŞAMINI YİTİRDİ

Rusya'da kaza yapan İl-76 uçağında, değişim için götürülen 65 Ukraynalı askeri esir ve 3 refakatçi ile 6 mürettebat olmak üzere toplam 74 kişi vardı. Son gelen haberlere göre; uçaktaki askerlerin tamamı yaşamını yitirdi.

Belgorod kentinin kuzeydoğusunda Korochansky semtinde bir "olay" olduğu haberini alan yerel vali Vyacheslav Gladkov, bölgeye giderek durumu inceleyeceğini açıkladı.

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