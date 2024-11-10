Rusya'daki Türk Çocuklardan Anlamlı Atatürk Mesajı

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle Rusya’da yaşayan Türk çocukların görüşlerine yer veren anlamlı bir video yayınladı.

Büyükelçilik, sosyal medya hesabında “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde, Rusya Federasyonu’ndaki çocuklarımıza sorduk: Atatürk sizin için ne demek?” ifadeleriyle duyurusunu yaptı.

“Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz” sözleriyle başlayan videoda, Rusya’nın farklı şehirlerinde yaşayan 60’ın üzerinde çocuk, Atatürk’ün kendileri için anlamını paylaştı. 3 dakikalık video, Anıtkabir görüntüleriyle sona erdi.