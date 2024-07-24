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Rusya'dan AB'nin Ermenistan'a Askeri Yardımına Tepki

Rusya, AB'nin Ermenistan ordusuna 10 milyon avro askeri yardımını jeopolitik bir etki arayışı olarak değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:01
Rusya'dan AB'nin Ermenistan'a Askeri Yardımına Tepki

Rusya, Avrupa Birliği'nin Askeri Yardımını Eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan ordusuna 10 milyon avro askeri yardım kararını değerlendirdi. Zaharova'ya göre, bu adım AB'nin Güney Kafkasya'daki yıkıcı etkisini yayma çabalarının bir parçası.

Barışçıl Amaçların Kaybolduğu İddiası

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, AB'nin barışçıl hedefler doğrultusunda hareket etmediğini vurguladı: "AB, barışçıl ve istikrarlı bir durumu destekleme hedefinden uzaklaştı. Artık kararlarının hangi istikamette ilerlediği ortada. Barış yerine çatışmayı tercih ediyorlar," ifadelerini kullandı.

ABD ve NATO ile İlişkiler

Kendisine ait çıkarları değil, ABD ve NATO'nun menfaatlerini gözettiğini dile getiren Zaharova, Batılı ülkelerin bölgedeki istikrarsızlığa zemin hazırladığını öne sürdü. Zaharova, "AB’nin mevcut çelişkileri artırması, Rusya ve bağımsız ülkeleri kontrol etme çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmeli," dedi.

Ukrayna Örneği ve Batı'nın Stratejisi

AB'nin Ermenistan’a yapacağı askeri yardımın, sadece bir destek değil, aynı zamanda bölgeyi istikrarsızlaştırma niyetinin açık bir göstergesi olduğunu belirtmekte fayda var. Zaharova, "Ukrayna örneği, AB'nin otonomi yerine çatışmayı kışkırtma eğiliminde olduğunu göstermektedir," açıklamasını yaptı.

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