Rusya'dan açıklama: Ukrayna, Kırım'a İHA'larla saldırdı!

Rusya Savunma Bakanı'nın açıklamasına göre Ukrayna Kırım'a insansız hava araçları ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Rusya'dan açıklama: Ukrayna, Kırım'a İHA'larla saldırdı!
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Bakanlığın, dün akşam saat 20.30 ile 22.30 arasında yapılan saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, Kiev'in, Kırım topraklarında bulunan hedefleri, uçak tipi İHA'larla vurmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Rus hava savunma sistemleri, Kırım Yarımadası'nda 26 Ukrayna İHA'sını havada vurdu." denildi.

Kırım'ın 2014 yılında Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

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