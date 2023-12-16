Rusya'dan açıklama: Ukrayna, Kırım'a İHA'larla saldırdı!

Bakanlığın, dün akşam saat 20.30 ile 22.30 arasında yapılan saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, Kiev'in, Kırım topraklarında bulunan hedefleri, uçak tipi İHA'larla vurmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Rus hava savunma sistemleri, Kırım Yarımadası'nda 26 Ukrayna İHA'sını havada vurdu." denildi.

Kırım'ın 2014 yılında Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhak edilmişti.