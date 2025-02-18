Rusya'dan Avrupa'ya Sert Tepki: Ukrayna'ya Askeri Birlik Gönderilmesine Olumsuz Bakıyoruz

Rusya, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri birlik gönderme önerisine sert bir dille karşı çıktı ve bu durumun gerginliği artıracağını belirtti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:40
Rusya'dan Avrupa'ya Sert Tepki: Ukrayna'ya Askeri Birlik Gönderilmesine Olumsuz Bakıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri birlik gönderme önerisini olumsuz değerlendirdiklerini açıkladı. Gruşko, bu tür adımın gerginliği artıracağını vurguladı.

Başkent Moskova'da gazetecilere konuşan Gruşko, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki krizin çözümü için müzakere masasında yer talep ettiğini belirtti. Bu durumun şaşırtıcı olduğunu ifade eden Gruşko, "Çünkü Avrupa ülkeleri uzun yıllardır bu masada oturuyorlardı" dedi.

Gruşko, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı stratejik bir yenilgi yaşatma hedefinde olduğunu belirterek, "Bu durum, Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin müzakerelerde AB ve Avrupa ülkelerinin herhangi bir rol almasını engelliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya barış gücü adıyla asker konuşlandırılması önerileri ile ilgili açıklamalar yapan Gruşko, "Bunu birçok kez konuştuk. Avrupa askerleri orada hangi şekilde bulunursa bulunsun, bu gerginliği tırmandırmaya yönelik bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Gruşko, Avrupa'nın çatışmanın çözümünde gerçekten rol oynamak istiyorsa, Ukrayna'ya her türlü askeri destek vermeyi bırakması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik Politika Belgesi'nde Gençlerin Katılımı Önemli
2
İstanbul'da Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonası Düzenlendi
3
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kafe İşletmesi ile İlgili Açıklama: Olaylar Kamusal İddiaları Reddetti
4
Jet Ski ile Yunanistan'dan Türkiye'ye Geçiş: Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Bakırhan, PKK Öcalan ile Görüşmeler Hakkında Açıklamalarda Bulundu
6
Yurdun Bazı Kesimlerine Fırtına ve Kuvvetli Kar Uyarısı
7
Antalya'da Halk Otobüsleri için Özel Şerit Uygulaması Başladı

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık