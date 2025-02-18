Rusya'dan Avrupa'ya Sert Tepki: Ukrayna'ya Askeri Birlik Gönderilmesine Olumsuz Bakıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri birlik gönderme önerisini olumsuz değerlendirdiklerini açıkladı. Gruşko, bu tür adımın gerginliği artıracağını vurguladı.

Başkent Moskova'da gazetecilere konuşan Gruşko, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki krizin çözümü için müzakere masasında yer talep ettiğini belirtti. Bu durumun şaşırtıcı olduğunu ifade eden Gruşko, "Çünkü Avrupa ülkeleri uzun yıllardır bu masada oturuyorlardı" dedi.

Gruşko, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı stratejik bir yenilgi yaşatma hedefinde olduğunu belirterek, "Bu durum, Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin müzakerelerde AB ve Avrupa ülkelerinin herhangi bir rol almasını engelliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya barış gücü adıyla asker konuşlandırılması önerileri ile ilgili açıklamalar yapan Gruşko, "Bunu birçok kez konuştuk. Avrupa askerleri orada hangi şekilde bulunursa bulunsun, bu gerginliği tırmandırmaya yönelik bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Gruşko, Avrupa'nın çatışmanın çözümünde gerçekten rol oynamak istiyorsa, Ukrayna'ya her türlü askeri destek vermeyi bırakması gerektiğini de sözlerine ekledi.