Rusya'dan Önemli Açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bilgi teknolojisi şirketlerinin arkasında Batı istihbaratının bulunduğunu ifade etti. Zaharova, "Batılılar, bu kaynağı devletlerin içişlerine müdahale etmek için kullanıyor," dedi.

Lübnan'daki Terör Olayları

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Avrasya Kadın Forumunda açıklamalarda bulunan Zaharova, Lübnan'da meydana gelen çağrı cihazları ve telsizlerdeki patlamaları terör saldırısı olarak nitelendirdi. Bu olayların detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini belirtti.

Orta Doğu Güvenliği Üzerine Uyarılar

Zaharova, "Lübnan’da geniş çaplı bir askeri operasyon, Orta Doğu’nun güvenliği açısından yıkıcı sonuçlar doğurabilir. İlgili tarafları itidalli olmaya ve çatışmaların sona erdirilmesine davet ediyoruz," açıklamasında bulundu.

Batı'nın Teknoloji Monopolü

Zaharova, Batılı şirketlerin ürettiği bilgi teknolojilerinin, gelişmekte olan ülkelere verilmesini engelleyerek tekel oluşturduğunu belirtti. "Bu şirketlerin arkasında ABD ve müttefiklerinin istihbarat yapıları var," ifadesini kullandı.

Ukrayna ve NATO Üzerine Değerlendirmeler

Zaharova, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarını eleştirerek, "ABD, NATO’nun stratejilerini belirliyor ve ateşle oynuyor," şeklinde yorum yaptı. Batı'nın Ukrayna'daki savaşı kışkırttığını ve bunun sonuçlarının dünyaya olumsuz yansıyabileceğini ifade etti.

Kore Yarımadası'ndaki Gelişmeler

Zaharova, ABD ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası'ndaki askeri varlığını güçlendirdiğini vurguladı. "Yarımada’daki statükonun değiştirilmesi planları gerginliği artırıyor," dedi.

Güney Kafkasya Toplantısı

Mariya Zaharova, ayrıca Güney Kafkasya ile ilgili 3+3 formatında Dışişleri Bakanları toplantısı için Türkiye'de hazırlık yapıldığını ve tarihinin belirlendiğinde açıklanacağını belirtti.

Rusya, uluslararası toplumun bu noktalarda yasal zemin geliştirmesi gerektiğine dikkat çekerek, bölgesel güvenliğin önemini vurgulamaktadır.