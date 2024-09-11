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Rusya'dan Batı'ya Sert Uyarı: Yanıtımız Hazır

Kremlin, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırması durumunda cevap vereceklerini bildirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:31
Rusya'dan Batı'ya Sert Uyarı: Yanıtımız Hazır

Rusya'nın Batı Ülkelerine Mesajı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya Rusya'nın topraklarına saldırması konusunda izin vermeleri halinde gereken yanıtın verileceğini ifade etti.

Medya Açıklaması ve Cevapların Hazırlığı

Peskov, Moskova'daki basın toplantısında, "Büyük ihtimalle bu yönde kararlar alındı. Medya kuruluşları, mevcut kararı kamuoyuna duyurmak için bilgilendirme yapıyorlar." dedi.

Özel Askeri Operasyonun Rolü

Olası saldırılara karşı Rusya'nın tepkisini açıklayan Peskov, "Bu duruma gerekli yanıt verilecektir. (Ukrayna'daki) Özel askeri operasyon, bu tür eylemlere zaten bir karşılıktır. Batı'nın aldığı kararlar, özel askeri operasyonun gerekliliğini ve alternatifinin olmadığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

ABD'nin Rolü ve Seçim Süreci

Peskov, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna konusundaki dolaylı ilişkisini vurgulayarak, ABD'nin Ukrayna'yı kullanarak Rusya'ya karşı olan mücadeleden vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ABD başkanlık seçiminde adayların, ülkesine karşı olumsuz tutumlar sergilediğine dikkat çekti.

Putin'in Türkiye Ziyareti

Peskov, Vladimir Putin'in Türkiye'ye planlanan ziyaretiyle ilgili hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Ekim ayında Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayrı görüşmeler yapmayı umduklarını belirtti.

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