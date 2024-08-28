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Rusya'dan Fransa'ya İfade Özgürlüğü Eleştirisi

Rusya, Fransa'nın Pavel Durov'u gözaltına almasının ifade özgürlüğü normlarını ihlal ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:16
Rusya'dan Fransa'ya İfade Özgürlüğü Eleştirisi

Rusya'dan Fransa'ya Sert Tehditler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa yönetiminin Telegram’ın kurucusu Pavel Durov'u gözaltına alarak uluslararası ifade özgürlüğü normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini savundu.

Basın Toplantısında Açıklamalar

Zaharova, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Durov’un gözaltına alınmasının ardından Fransa’nın tutumunu eleştirdi. "Fransa yönetimi, ifade özgürlüğüyle ilgili uluslararası normları açıkça çiğniyor. Paris yetkilileri, basın ve bilgiye erişim konusundaki hassasiyetlerini öne sürdüklerinde iki yüzlülük sergiliyorlar. İddia ettikleri değerlere zıt bir durumla karşı karşıyayız," şeklinde konuştu.

Uluslararası Tepkiler ve Yansımalar

Zaharova, söz konusu durum karşısında uluslararası anlamda tepki gösteren birçok kişinin olduğunu belirtirken, "Neoliberal elitler bu duruma sessiz kalıyor. Uluslararası kuruluşların bu duruma müdahil olup Fransa'nın eylemlerini kınaması şart," dedi.

Büyükelçilikten Başvuru Yapıldı

Rusya'nın Paris Büyükelçiliği’nin, Durov'un durumuna erişim sağlanması için Fransa hükümetine başvurduğunu anımsatan Zaharova, bu başvuruya Fransa'nın herhangi bir yanıt vermediğini aktardı.

Mescid-i Aksa'ya Saygısızlık Eleştirisi

Zaharova, İsrailli Bakan Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme çağrısını ise "Bu tür ifadeler, Kudüs’teki kutsal mekanların statüsünü derinden etkiliyor. Bu alanlar, 1994 Ürdün-İsrail Antlaşması çerçevesinde koruma altındadır," şeklinde yorumladı.

Barış Görüşmeleri İhtimali

Ukrayna ile barış müzakereleri konusuna da değinen Zaharova, "Ukraynalı askerlerin Kursk’a saldırdığı koşullarda, terörist Kiev yönetimiyle barış görüşmeleri söz konusu olamaz," dedi.

Hindistan ile İlişkiler

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren Zaharova, "Stratejik ortaklıklarımızı önemsiyoruz ve Hindistan ile Ukrayna konusundaki diyaloğumuzu sürdürmeye hazırız," diye ekledi.

Orta Doğu'daki Gerginlikler

Zaharova, Orta Doğu'daki durumun son derece hassas olduğunu belirterek, tüm tarafları sorumluluk almaya ve durumu daha da kötüleştirecek eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

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