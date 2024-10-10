Rusya'dan Gürcistan Vatandaşlarına Vize Muafiyeti

Rusya, Gürcistan'a Vize Muafiyeti Sağlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine çalışma ve eğitim amacıyla gelecek olan Gürcistan vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti getiren önemli bir kararname imzaladı. Bu yeni düzenleme, Gürcistan vatandaşlarının Rusya'ya vizesiz seyahat etmelerini sağlayacak.

Kararnamenin Ayrıntıları

Putin'in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, çalışma ve eğitim için Rusya’ya gidecek ve 90 günden fazla burada kalacak Gürcistan vatandaşları için vize kısıtlamaları kaldırıldı. Bu yeni karar ile birlikte tüm Gürcistan vatandaşları, eğitim veya çalışma amaçlı olarak Rusya’ya vizesiz giriş yapabilecek.

Kremlin'in Açıklamaları

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kararın iki ülke arasında insani ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Peskov, "Rusya’da büyük bir Gürcü diasporası var ve Rus turistler de Gürcistan’a seyahat ediyor. Bu doğal bir süreç," dedi.

Geçmişteki Vize Uygulamaları

Rusya ile Gürcistan arasındaki vize uygulamaları, 2000 yılında karşılıklı olarak başlamıştı. Gürcistan, 2012 yılında Rus vatandaşlarına karşı vize uygulamasını kaldırmıştı. Putin, 2023 yılında da Gürcistan vatandaşları için çalışma ve eğitim amacıyla seyahat edenler hariç vize muafiyeti getirmişti.