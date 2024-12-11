Rusya'dan İsrail'e Sert Eleştiri: Suriye'deki Durumu İstikrarsızlaştırıyor

Rusya, İsrail'in Suriye'deki Askeri Eylemlerini Eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail’in Suriye topraklarında işgalini genişletmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zaharova, “Bu askeri eylemler, açıkça Suriye'deki durumu istikrara kavuşturma amacına hizmet etmiyor; bilakis, bu ülkede son günlerde oluşan son derece zor durumu daha da ağırlaştırıyor.” dedi.

Moskova'da Haftalık Basın Toplantısı

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, AA muhabirinin “Rusya, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve ülkedeki muhalif güçlere yönelik tehditlerini nasıl değerlendiriyor?” sorusunu yanıtladı. Zaharova, İsrail'in Suriye'deki duruma müdahil olduğunu ve bunu gizlemediğini ifade etti.

Uluslararası Hukuka Saygı Vurgusu

Zaharova, Suriye konusunda uluslararası hukuk normlarına uyulmasının ve Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekerek, “Suriye, egemen bir ülke olarak var oldu ve bu şekilde varlığını sürdürmesi gerekiyor. Ülkemiz her zaman bu şekilde yaklaşım sergiledi.” şeklinde konuştu.

Suriye ile İsrail Arasındaki Anlaşmaların İhlali

Zaharova, İsrail’in Suriye’nin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgesine konuşlandığını kaydederek, “İsrail Silahlı Kuvvetlerinin bu eylemleri, Suriye ile İsrail arasında 1974'te yapılan anlaşmaların şartlarını ihlal ediyor. Suriye topraklarındaki askeri ve sivil unsurlara yönelik füzeli saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun eylemleri, uluslararası toplumda ciddi endişe yarattı.” açıklamasında bulundu.

Uluslararası Toplum için İtidal Çağrısı

Zaharova, Suriye'deki askeri siyasi durumu “ağır” olarak değerlendirerek, tüm uluslararası toplumun, özellikle de komşu ülkelerin itidalli davranması, sorumluluk üstlenmesi ve Suriye'deki durumu gerginleştiren eylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.