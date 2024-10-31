Rusya'dan İsrail'in UNRWA Kararına Tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerine son verme kararının uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini açıkladı.

UNRWA'nın Rolü

Açıklamada, UNRWA'nın Filistinlilere insani yardım, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler sunan tek destek kaynağı olduğu vurgulandı. 650 bin Filistinli çocuğun eğitimden ve milyonlarca insanın temel yardımlardan mahrum kalabileceği ifade edildi.

İsrail'in Yasağı ve Son Gelişmeler

İsrail Meclisi'nin (Knesset) UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesi konusunda onayladığı tasarıya dikkat çekilerek, Gazze Şeridi'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır bombardımanlara maruz kaldığı bir dönemde böyle bir kararın alınmasının endişe verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu karar, Arap-İsrail bölgesinde kanın benzeri görülmemiş şekilde döküldüğü dönemde alındı. Milyonlarca Filistinlinin toplu bir cezalandırmaya maruz kalabileceği ifade edildi." denildi.

Rusya'nın Pozisyonu

Rusya, BM'ye, İsrail'in uluslararası yükümlülüklerine uyması çağrısında bulunurken, UNRWA'nın faaliyetlerinin devam etmesi için de çaba göstermeye devam edeceğini duyurdu. UNRWA, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'de başlayan İsrail saldırılarıyla eş zamanlı olarak hedef alındı ve iddialara göre, 12 bin çalışanı bulunan ajansın 14 çalışanı, bu saldırılara katılmakla suçlandı.

Son olarak, İsrail Meclisi, 28 Ekim'de UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son vermeyi öngören bir tasarıyı onayladı. İşgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün'deki 30 bin Filistinli çalışanı desteklemekte olan UNRWA, İsrail tarafından itibarsızlaştırma ve kapatılma kampanyasıyla karşı karşıya kalıyor.