Rusya'dan Kiev'e 1000 Ukraynalı Askerin Cenazesi İade Edildi

Rusya, savaşta ölen 1000 Ukraynalı askerin cenazelerini Kiev'e teslim etti; kimlik tespiti ve iade sürecinde ICRC ile ilgili birimler görev aldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:52
ICRC ve Ukrayna birimleri cenazelerin iadesine katkı sağladı

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi tarafından Telegram hesabında yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında yaşamını yitiren 1000 Ukraynalı askerin cenazelerinin Ukrayna'ya iade edildiği bildirildi.

Açıklamada, "1000 cenaze Ukrayna'ya getirildi ve Rus tarafının açıklamasına göre bu cenazeler Ukraynalı askerlere ait." ifadesine yer verildi. Ölen askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi için en kısa sürede gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile Ukrayna'nın ilgili birimlerinin cenazelerin iadesine katkı sağladığı kaydedildi.

Diğer yandan, Rusya'nın TASS haber ajansına konuşan bir kaynak, Rus tarafının söz konusu 1000 cenazeyi Ukrayna'ya teslim ettiğini bildirirken, Ukrayna'dan 24 Rus askerin cenazesinin Rus tarafına iade edildiğini de aktardı.

