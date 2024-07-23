Rusya'dan Nükleer Kapasiteli Yars Füzesi ile Tatbikat

Rusya, Yars Füzesiyle Tatbikat Gerçekleştirdi

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasitesine sahip olan kıtalar arası balistik "Yars" füzesi ile önemli bir tatbikat gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, önceden planlanan bu tatbikatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Tatbikatta Gerçekleştirilen Manovralar

Açıklamada yer alan bilgilere göre, tatbikat sırasında "Yars" mobil karadan fırlatılan füze sistemleri kullanılarak çeşitli manevralar icra edildi. Bu, Rusya'nın askeri yeteneklerinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Daha Önceki Tatbikatlar

Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu füze ile bir önceki tatbikatı 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiğini de ifade etti. Bu tür tatbikatların, ülkenin nükleer caydırıcılığını artırmak amacıyla yapıldığı bildiriliyor.

Yars Füzesi Hakkında Bilgiler

Yaklaşık 12 bin kilometre menzil kapasitesine sahip olan "Yars" füzesi, nükleer saldırı yapabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca, bu füze sisteminin, modern savunma sistemlerine yakalanmadan hareket edebilmesi ve aynı anda 3 ila 6 hedefe isabet edebilmesi gibi özellikleri bulunuyor.