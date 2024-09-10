Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Rusya'dan Okyanus-2024 Tatbikatı

Rusya, Okyanus-2024 askeri tatbikatıyla deniz hakimiyetini test ediyor. 90 binden fazla asker ve 400'den fazla gemiyle büyük bir organizasyon gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:07
Rusya'dan Okyanus-2024 Tatbikatı

Rus Donanması Askeri Tatbikata Start Verdi

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin deniz kuvvetlerinin gerçekleştireceği büyük ölçekli askeri tatbikata başladığını duyurdu. "Okyanus-2024" adı verilen bu tatbikat, Rus ordusunun geleneksel hazırlıklarının bir parçası olarak planlandı.

Tatlbiakta Yer Alan Güçler

Rusya Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Amiral Aleksandr Moiseyev öncülüğünde, tatbikata Pasifik ve Arktik Okyanusları ile Akdeniz, Hazar ve Baltık denizlerinden 90 binden fazla asker katılacak. Tatbikat sırasında yaklaşık 400 savaş gemisi ve denizaltı, 120’nin üzerinde uçak ve helikopter, ayrıca 7 bin askeri teçhizat sahada yer alacak.

İlk Aşama ve İşbirliği

Tatbikat, İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ulusal Muhafızlar ve Federal Koruma Servisi gibi çeşitli hükümet kuruluşlarının katılımıyla iki aşamada gerçekleştirilecek. Ayrıca, yabancı ülkelerden gelen askeri birliklerin de tatbikata katılması planlanıyor.

Tatbikatın Bitim Tarihi

Okyanus-2024 askeri tatbikatının 16 Eylül'de sona ermesi bekleniyor. Bu tatbikat, uzun yıllar önce, 1970-1985 yılları arasında Sovyetler Birliği döneminde de düzenlenmiş önemli bir etkinlik olarak kayıtlara geçmişti.

İLGİLİ HABERLER

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!