Rusya'dan Okyanus-2024 Tatbikatı

Rus Donanması Askeri Tatbikata Start Verdi

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin deniz kuvvetlerinin gerçekleştireceği büyük ölçekli askeri tatbikata başladığını duyurdu. "Okyanus-2024" adı verilen bu tatbikat, Rus ordusunun geleneksel hazırlıklarının bir parçası olarak planlandı.

Tatlbiakta Yer Alan Güçler

Rusya Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Amiral Aleksandr Moiseyev öncülüğünde, tatbikata Pasifik ve Arktik Okyanusları ile Akdeniz, Hazar ve Baltık denizlerinden 90 binden fazla asker katılacak. Tatbikat sırasında yaklaşık 400 savaş gemisi ve denizaltı, 120’nin üzerinde uçak ve helikopter, ayrıca 7 bin askeri teçhizat sahada yer alacak.

İlk Aşama ve İşbirliği

Tatbikat, İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ulusal Muhafızlar ve Federal Koruma Servisi gibi çeşitli hükümet kuruluşlarının katılımıyla iki aşamada gerçekleştirilecek. Ayrıca, yabancı ülkelerden gelen askeri birliklerin de tatbikata katılması planlanıyor.

Tatbikatın Bitim Tarihi

Okyanus-2024 askeri tatbikatının 16 Eylül'de sona ermesi bekleniyor. Bu tatbikat, uzun yıllar önce, 1970-1985 yılları arasında Sovyetler Birliği döneminde de düzenlenmiş önemli bir etkinlik olarak kayıtlara geçmişti.