Rusya'dan Sert Açıklama: Uzun Menzilli Silahlar Kullanılırsa Saldırı Hakkımız Var

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO'ya ait uzun menzilli silahların kullanılması durumunda, Kiev ve NATO unsurlarına saldırma hakkımız var açıklamasında bulundu. Medvedev, "Bu da 3. Dünya Savaşı olur." dedi.

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanımına izin verdiği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Bu füzelerin Ukrayna'nın savaştaki eylemlerine katkıda bulunmayacağını savunan Medvedev, "NATO'ya ait uzun menzilli taktik balistik ve seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanımına kimin ne zaman karar verdiği önemli değil. Düşmanın elinde ne kadar füze bulunduğu da önemli değil." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce yaptığı değerlendirmeye değinen Medvedev, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasının NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceğini belirtti. Medvedev şu ifadeleri kullandı: "Önemli olan, Başkanımızın söyledikleri. Bunun sonucunda nükleer caydırıcılık doktrininin yeni versiyonu onaylandı. NATO’ya ait füzelerin bu şekilde kullanılması, ittifak ülkelerinin Rusya’ya karşı saldırısı olarak nitelendirilebilir. Bu durumda Kiev’e ve nerede olursa olsun NATO unsurlarına kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkı doğuyor."

Medvedev, ABD yönetiminin gerginliği bilinçli olarak artırdığını da öne sürerken, "Belki de yaşlı Biden insanlığın önemli bir kısmını yanına alarak zarif bir şekilde ölmeye karar verdi." şeklinde dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Washington Post gazetesine göre, ABD yönetimi, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak bir izin verdi. Bu iddialara karşı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." diyerek sert bir açıklama yaptı.

Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.