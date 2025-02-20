Rusya'dan Sert Uyarı: NATO Askerlerinin Ukrayna'da Bulunması Kabullenilemez

Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO askerlerinin Ukrayna topraklarında bulunmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:26
Rusya'dan Sert Uyarı: NATO Askerlerinin Ukrayna'da Bulunması Kabullenilemez

Rusya'dan NATO'ya Karşı Açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya Avrupalı askerlerin gönderilmesi ihtimalinin endişe verici olduğunu belirtti. Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "NATO ülkelerine ait askerlerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılması kabul edilemez." dedi.

Endişeler Devam Ediyor

Peskov, Avrupa'nın askeri birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasının Rusya'nın güvenliği açısından farklı bir anlam taşıdığını ifade ederek, bu konuyu dikkatle takip ettiklerinin altını çizdi.

Barışçıl Yöntemler vurgusu

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'daki savaşın devamından yana olduğunu söyleyen Peskov, Donald Trump döneminin barışçıl müzakerelere yöneldiğini belirtti. "Biz de tüm hedeflere barışçıl yöntemler ve müzakereler aracılığıyla ulaşılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Takas Müzakereleri ve İkili İlişkiler

Peskov, Rusya-ABD arasındaki tutuklu takası konusunda, iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden başlatılmasının önemine değindi. "Takasın tekrar yapılacağı göz ardı edilemez." dedi.

Zelenskiy'nin Düşen Reytingleri

Peskov, Ukrayna yönetiminin yabancı yardımları kontrolsüz bir şekilde harcadığını ve bu durumun Kiev yönetimi için sorun oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin reytinginin düştüğünü belirtti.

Askeri Gelişmeler

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Bryansk bölgesine yönelik saldırı hazırlıkları konusundaki iddialara yanıt veren Peskov, Rus birliklerinin cephelerde tüm durumu yakından takip ettiğini vurguladı.

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