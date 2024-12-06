Rusya’dan Suriye Uyarısı: Vatandaşlar Ülkeden Ayrılma İmkanına Dikkat Çekildi

Rusya’nın Şam Büyükelçiliği, ülkedeki askeri ve siyasi durumun giderek zorlaşması sebebiyle, Suriye’de yaşayan Rus vatandaşlarına ülkeden ayrılma imkanını hatırlattı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, mevcut koşulların göz önünde bulundurulması gerektiği vurgusu yapıldı. Söz konusu açıklama, bölgede artan gerginliğin ve belirsizliğin devam etmesiyle birlikle, Rus vatandaşlarının güvenliği açısından kritik bir mesaj taşıyor.

Bu bağlamda, Rus yetkililer, Suriye’de kalmakta olan vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları konusunda önerilerde bulunarak, gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu. Askeri ve siyasi durumun daha da kötüleşmesi ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, bu uyarı büyük önem taşıyor.