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Rusya'dan Trump'a Tepki: Gazze Açıklamaları Gerginlik Yaratıyor

Rusya, Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarının yapıcı olmadığını ve bölgedeki gerginliği artırdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:26
Rusya'dan Trump'a Tepki: Gazze Açıklamaları Gerginlik Yaratıyor

Rusya'dan Sert Tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni ele geçirme planına dair yaptığı açıklamaların yapıcı olmadığını vurguladı. Zaharova, bu tür ifadelerin sorunun çözümüne yardımcı olmadığını ve bölgedeki gerginliği artırdığını kaydetti.

Gerginliğin Artmasına Neden Oluyor

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında Zaharova, Trump'ın “Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneği yok” ifadesine yanıt vererek, “Bu aşamada hafif ve popülist açıklamalar yapıcı değil. Gazze'de binlerce kişinin hayatını kaybettiği bir krizin çözümü için esas olan insani yardımların sağlanmasıdır.” dedi.

Ateşkesin Sürdürülmesi Önemli

Zaharova, İsrail ve Hamas arasında sağlanması gereken ateşkes ve esir takası anlaşmalarına da dikkat çekerek, bu anlaşmalara katı bir şekilde uyulmasının önemine değindi. “Gazze'deki trajedinin yıllar içinde sürdüğünü biliyoruz; bu nedenle insani yardımın gerekliliğinin farkındayız.” şeklinde konuştu.

Ukrayna ile İlgili Açıklamalar

Zaharova ayrıca, Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova'nın açıklamalarını değerlendirerek, “Bu durum, Ukrayna’nın tam anlamıyla egemenliğini kaybettiğini göstermektedir.” dedi. ABD'nin Ukrayna krizinin çözümünde üstleneceği rolü ele alırken, “Netlik ve kesinliğin olmayışı, atılan adımların yetersizliğini ortaya koyuyor.” ifadesini kullandı.

ABD’nin Faaliyetleri Eleştiriliyor

Daha sonra Zaharova, Trump’ın “Ukrayna'da nadir toprak metalleri elde etme” konusundaki açıklamalarına da değinerek, “ABD Başkanı, Ukrayna’nın bu konuda askeri ve maddi destek almak için razı olduğunu varsayarak, durumu ticari bir perspektiften ele alma yanılgısı içerisindedir.” dedi.

Bakü'deki Kültürel Sorunlar

Zaharova, Azerbaycan tarafından Bakü'deki Rus Kültür Merkezi'nin faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik nota alındığını belirterek, konunun uluslararası diplomasi ile çözülebileceğini umduğunu ifade etti.

Son olarak, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu’nun Rusya Milli Takımı'nın uluslararası turnuvalardan men edilmesi kararını eleştiren Zaharova, “Bu ikiyüzlü bir karar ve sporun politik bir araç olarak kullanılmasını temsil ediyor.” dedi.

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