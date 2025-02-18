Rusya'dan Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Sert Tepki

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının güvenlik tehditleri oluşturduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:14
Rusya'dan Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Sert Tepki

Rusya'dan Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Sert Tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu güvenliğimiz için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu, tüm Avrupa için feci sonuçlara yol açabilir" şeklinde konuştu.

Ukrayna Krizinin Temel Nedenleri

Zaharova, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu nedenler tamamen ortadan kaldırılmadan, meselenin uzun vadeli çözümü mümkün değil. Aksi takdirde çatışmalar yeniden başlayabilir. Bu bizim için kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Yaklaşımına Dikkat Çekti

Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki yaklaşımını dikkate alarak, "Sonucun ne olacağını zaman gösterecek. Ukrayna krizi ve ikili ilişkilerde biriken birçok sorun var. Trump yönetiminin bu sorunları istişare etmeye hazır olduğunu görüyoruz" diye ekledi.

NATO Üyeliği ve Tarafsızlık Vurgusu

Zaharova, Ukrayna'nın NATO'ya üye olma olasılığını değerlendirerek, "Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği bizim için kabul edilemez. Bu, güvenliğimiz için ciddi bir tehdit oluşturuyor" uyarısında bulundu. Ayrıca, Kiev'in şu anda NATO'ya kabul edilmesinden vazgeçmesinin yeterli olmadığını belirtti.

AB'nin Yaklaşımına Eleştiri

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesini istemediğini savunan Zaharova, "Avrupadaki seçkinler, Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözümüne yönelik görüşmeleri reddediyor. Anlaşılan Brüksel, meselenin askeri çözümüne odaklı kalıyor" diye konuştu.

Moldova'nın 'Rus Evi' Kararına Tepki

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki "Rus Evi" olarak bilinen Rusya Bilim ve Kültür Merkezinin faaliyetlerinin sonlandırılma kararını da değerlendiren Zaharova, bu durumu alçaklık olarak tanımladı. Zaharova, "Bunu, Rusya karşıtı yaklaşım ve Moldova halkına karşı alçaklık olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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