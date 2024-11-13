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Rusya'dan Ukrayna Uyarısı: Yanıt Yıkıcı Olacak

Rusya, Ukrayna'nın topraklarına saldırması halinde karşılık vereceğini ve bu yanıtın Batılı ülkeler için yıkıcı olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:03
Rusya'dan Ukrayna Uyarısı: Yanıt Yıkıcı Olacak

Rusya'dan Sert Uyarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını hedef alması durumunda yanıt vereceklerini belirtti. Zaharova, "Bu yanıt, onlar (Batılı ülkeler) için yıkıcı olacak." ifadelerini kullandı.

Batılı Ülkelerin Rolü

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya uzun menzilli saldırılara izin vermesi ihtimalini değerlendirerek, Washington, Londra, Paris ve Brüksel'in "ateşle oynadığını" vurguladı.

Zaharova, "Eğer Kiev'e bu konuda izin verilirse, bunu, NATO ülkelerinin Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya girmesi olarak değerlendireceğiz." diyerek, durumun çatışmanın doğasını değiştireceğini ifade etti.

NATO İle İlişkiler

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ukrayna'ya askeri desteği artırma çağrısını da ele alan Zaharova, bu çağrının gerginliği azaltmaya yönelik olmadığını belirtti. Zaharova, "Batı, Ukrayna'nın eliyle ülkemize yönelik hibrit savaşı sürdürme niyetinde." diye konuştu.

Baltık Denizi'nde Durum

Baltık Denizi konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Zaharova, "Baltık Denizi'nin, NATO'nun iç sularına dönüşmesine izin vermeyeceklerini" ifade etti.

Moldova Açıklaması

Son olarak, Moldova'nın topraklarına düşen insansız hava araçlarının Rusya'ya ait olduğu yönündeki açıklamaların "asılsız" olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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