Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri hedeflere yüksek hassasiyetli silahlarla 12 grup saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bakanlıktan gelen açıklama, 28 Aralık 2024 ile 3 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen eylemler hakkında detaylar içeriyor.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedefleri hedef alarak yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçları ile düzenlediği saldırıların sonuçları da vurgulanıyor. Bu dönemde vurulan noktalar arasında:

Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksleri için kritik enerji tesisleri,

için kritik enerji tesisleri, Bir barut üretim fabrikası ,

, Askeri hava üssü altyapısı ,

, Şuurlu mühimmat depoları,

Akaryakıt üsleri ,

, Montaj atölyeleri,

İnsansız hava ve deniz araçları depoları,

Ukrayna birlikleri ve yabancı paralı savaşçıların bulunduğu noktalar yer aldı.

Bu gelişmeler, bölgedeki çatışmanın seyrini etkileme potansiyeli taşıyor.