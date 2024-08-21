Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine düzenlediği saldırıların, Kiev ile müzakere olasılığını tamamen ortadan kaldırdığını ifade etti. Zaharova, basın toplantısında Ukrayna yönetiminin bu tür eylemlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kiev'in Saldırıları ve Batı'nın Rolü

Zaharova, Ukrayna'nın Kursk'a yönelik saldırılarının, Batılı liderler tarafından açıkça desteklendiğini savundu. Bu saldırıların, Batı'nın Kiev'e sağlamış olduğu destekle ilişkili olduğunu belirterek, "Kursk bölgesi üzerindeki askeri faaliyetlerin arkasında Batı'nın kapsamlı yardımları yatıyor," dedi.

İstihbarat Paylaşımı İddiası

Batı medyasında yer alan, NATO ülkelerinin Rusya'nın topraklarına yönelik istihbarat bilgilerini Ukrayna ile paylaşmadığına dair haberlere de değinen Zaharova, bu bilgilerin asılsız olduğunu söyledi. "Bu tür iddialar, NATO'nun gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili sorumluluktan kaçınma çabasıdır," diye ekledi.

Gazze'deki İnsani Kriz ve Diğer Konular

Zaharova, ayrıca Gazze'deki insani duruma da dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulunun ateşkes talep eden kararlarının derhal hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ermeni Yönetimine Yönelik Eleştiriler

Ermenistan üzerine de değerlendirmelerde bulunan Zaharova, Erivan yönetiminin Batı'nın etkisi altında hareket ettiğini ve bu durumun kendi stratejik hatalarının bir yansıması olduğunu ileri sürdü.

Türkiye-Suriye Normalleşmesi

Son olarak, Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme adımlarını desteklediklerini belirten Zaharova, düşük seviyede başlayan diyalogların üst düzeye çıkarılmasına yönelik çalışmalara vurgu yaptı.