Rusya'dan Yeni Zelanda'nın Askeri Yetkililerine Yasağı

Rusya'dan Yeni Zelanda'ya Karşı Giriş Yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın 9 askeri yetkilisine "ülkeye giriş yasağı" uygulandığını duyurdu. Bu karar, iki ülke arasındaki siyasi gerginliğin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Açıklamanın Detayları

Bakanlığın yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda hükümetinin bazı Rus vatandaşları ve kuruluşlarına "siyasi gerekçelerle" yaptırım uygulamasının ardından bu adımın atıldığı belirtildi. Yasağın söz konusu olduğu 9 kişi arasında savunma bakan yardımcıları ve çeşitli kuvvet komutanlarının yer aldığı kaydedildi.

Gelecek Yaptırımlar Üzerine

Ayrıca, açıklamada Yeni Zelanda'nın Rusya'ya karşı izlediği politikanın devam ettiği ve bu bağlamda yaptırım listesinin güncellenmesi adına çalışmaların sürdüğüne dikkat çekildi.