Rusya, Discord Uygulamasını Yasakladı

Rusya'da Discord Engellendi

Rusya'nın iletişim denetim kurumu olan Roskomnadzor, popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması Discord'un yasal gerekliliklere uymadığı gerekçesiyle yasaklandığını açıkladı.

Açıklama ve Gerekçeler

Rus haber ajansı TASS tarafından aktarılan bilgiye göre, Roskomnadzor'un basın servisi, Discord'un Rus yasalarını ihlal ettiğini vurguladı. Uygulamanın, terörist ve aşırılıkçı faaliyetlerde kullanıldığı, bu bağlamda vatandaşların kandırıldığı ve uyuşturucu satışına olanak sağladığı kaydedildi.

Buna ek olarak, Roskomnadzor, bir önceki yıl mahkeme kararıyla Discord’a 6 milyon ruble (yaklaşık 62 bin dolar) para cezası kesildiğini hatırlatırken, daha önce 947 yasa dışı içeriğin kaldırılması için de talepte bulunduğu bildirdi.

Discord'un Kuruluşu

2015 yılında oyuncular arasındaki iletişimi geliştirmek için kurulan Discord, zamanla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşarak sosyal medya platformu haline gelmiştir.