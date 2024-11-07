Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD ile İlişkiler Üzerine Açıklamalar

Lavrov'dan ABD ile İlişkiler Hakkında Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile olan temaslarının kesilmediğini belirterek, 'Konuşmak, izole olmaktan her zaman daha iyidir.' ifadesini kullandı.

Astana Ziyareti ve Görüşmeler

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lavrov'un Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gerçekleştirilen ziyaretinde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile önemli görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Bu görüşmelerde, 2025-2026'ı kapsayan işbirliği planı imzalandı.

İlişkilerdeki Derin Sorunlar

ABD ile ilişkilerin zorlandığını vurgulayan Lavrov, 'Amerikan seçkinleri, uluslararası alanda rakipleri ezmeye yönelik ideolojiyi benimsiyor.' diyerek bu durumun ilişkilerin düzeltilmesini zorlaştırdığını ifade etti.

Yeni Gönderim ve Büyükelçi Ataması

Lavrov, ABD yönetiminin, Rusya’ya yeni büyükelçi atamak istediğini öngördüğünü belirterek, 'Bu konuda herhangi bir engel koymayacağız.' dedi. Yeni büyükelçinin atanma sürecinin yakın zamanda tamamlanacağına dair açıklamalarda bulundu.