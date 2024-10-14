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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Papa'nın Özel Temsilcisi Zuppi ile Ukrayna'daki Durumu Görüştü

Lavrov, Kardinal Zuppi ile Moskova'da bir araya gelerek Ukrayna'daki insani durum ve ikili ilişkileri ele aldı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:37
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Papa'nın Özel Temsilcisi Zuppi ile Ukrayna'daki Durumu Görüştü

Rusya ve Vatikan Arasındaki Diyalog Derinleşiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katoliklerin lideri Papa Franciscus tarafından Ukrayna'daki barış süreçlerinde görev almak üzere atanan Kardinal Matteo Zuppi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Moskova'da Yapılan Toplantı

Moskova'da düzenlenen bu toplantı, uluslararası meselelerin ele alındığı bir ortamda gerçekleşti. Lavrov, Zuppi ile bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmayı ve insanların yaşadığı insani sorunları detaylı bir şekilde değerlendirdi.

İlişkilerin Güçlenmesi

Ayrıca, görüşmede Rusya ile Vatikan arasındaki ilişkilerin olumlu bir yapıda ilerlediği belirtilerek, iki tarafın da yapıcı bir diyalog sürdürmeye kararlı olduğu ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sağda), Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sağda), Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Ukrayna savaşında barışa yönelik çabalarda bulunması için atadığı özel temsilcisi Kardinal Matteo Zuppi (solda) ile Ukrayna'daki durumu görüştü.

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