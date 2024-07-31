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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Heniyye Suikastı Açıklaması

Rusya Dışişleri, Heniyye'ye suikast girişimini kınadı ve bunun gerilimi artıracağı uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 08:34
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Heniyye Suikastı Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas üst düzey yöneticisi İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlenen suikast girişimini sert bir dille kınadı.

Suikastın Kınanması

Bakanlık, "(Heniyye'ye yönelik suikast) kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır." ifadesini kullanarak, bu tür eylemlerin bölgedeki gerilimi daha da artıracağını belirtti.

Gerilim Uyarısı

Rusya, uluslararası toplumun bu gibi eylemlere karşı duyarlı olması gerektiğini vurguladı ve barışçıl bir çözüm için diyalog çağrısında bulundu.

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