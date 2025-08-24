DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.681.323,72 0,51%

Rusya: Dnipropetrovsk'taki Filiya Yerleşimini Ele Geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas'ta ilerleyişini bildirerek Dnipropetrovsk bölgesindeki Filiya yerleşimini ele geçirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 14:58
Rusya: Dnipropetrovsk'taki Filiya Yerleşimini Ele Geçirdik

Rusya: Dnipropetrovsk'taki Filiya Yerleşimini Ele Geçirdik

Bakanlık açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde yer alan Filiya yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna ile süren çatışmalardaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bildiride şu ifadeye yer verildi:

"Merkez askeri birlikleri, gerçekleştirdikleri taarruzlarla Dnipropetrovsk bölgesindeki Filiya yerleşim birimini kurtardı."

Bakanlık, ayrıca dün Donetsk bölgesinde Sredneye ve Kleban-Bık yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaisalı’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
2
Sarıyer Zekeriyaköy'de Orman Yangını: Hava ve Kara Müdahalesi Sürüyor
3
Kastamonu'da Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Yağmur Pehlivanlı Hayatını Kaybetti
4
Faslı futbolcu Muhammed Zeytuni, Sebte'ye yüzerek iltica etti
5
Karadağ Orman Yangınları İçin Uluslararası Yardım Çağrısında Bulundu
6
Rekabet Kurulu'ndan Google'a 2,6 Milyar Lira Ceza

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı