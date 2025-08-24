Rusya: Dnipropetrovsk'taki Filiya Yerleşimini Ele Geçirdik
Bakanlık açıklaması
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde yer alan Filiya yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna ile süren çatışmalardaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bildiride şu ifadeye yer verildi:
"Merkez askeri birlikleri, gerçekleştirdikleri taarruzlarla Dnipropetrovsk bölgesindeki Filiya yerleşim birimini kurtardı."
Bakanlık, ayrıca dün Donetsk bölgesinde Sredneye ve Kleban-Bık yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.