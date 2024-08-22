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Rusya Donetsk Bölgesinde Mejevoye'yi Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'te Mejevoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:10
Rusya Donetsk Bölgesinde Mejevoye'yi Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'te Mejevoye'yi Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Mejevoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki faaliyetlerine dair bilgiler paylaşıldı.

Stratejik Nokta Kurtarıldı

Bakanlığın duyurduğu bilgiye göre, Donbas'ta Rus askeri birlikleri önemli bölgeleri kontrol altına aldı. Açıklamada, "Merkez askeri birliklerinin başarılı operasyonları neticesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bulunan Mejevoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Hava Savunma Başarıları

Rus güçleri, açıklamada 138 bölgede Ukrayna askeri birliklerine ve ekipmanlarına yönelik saldırılar düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Mig-29 savaş uçağı da hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Bunun yanı sıra, Fransa menşeli 3 Hammer güdümlü bomba ve ABD yapımı 11 HIMARS füzesi imha edildi. Son iki gün içinde Donbas'ta, Ukrayna ordusunun elindeki stratejik öneme sahip New York ve Jelonnoye yerleşim birimlerinin de ele geçirildiği vurgulandı.

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