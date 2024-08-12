19 Yerleşim Birimi Ele Geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, temmuz ayında Donetsk bölgesinde Rus ordusunun kontrolüne geçen 19 yerleşim birimini duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, bu yerleşimlerin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiği belirtildi.

Askeri Faaliyetler Hakkında Bilgi

Yapılan açıklamada, Rus ordusunun Donetsk yönündeki saldırılarını artırdığı ve bu kapsamda özellikle Lisiçnoye yerleşim biriminin kontrol altına alındığı ifade edildi. Ayrıca, İvanovka, Sergeyevka, Makeyevka, Kirovo, Artyomovo ve Jelannoye gibi yerleşimlerin de Ukraynalı askerlerden temizlenme sürecinin sona yaklaştığı aktarıldı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kazanımları

Açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 19 yerleşim birimi, temmuz ayı içinde Rusya'nın Merkez ve Güney askeri grupları tarafından kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.