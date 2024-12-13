Rusya'dan Kritik Donetsk Açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun son bir haftada (7-13 Aralık) Donetsk bölgesinde 4 yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu. Bakanlık, bu süreçte gerçekleştirilen askeri faaliyetlere ilişkin bilgiler paylaştı.

Yüksek Hassasiyetli Saldırılar

Açıklamada, Ukrayna’daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılarak çeşitli saldırılar düzenlendiği belirtildi. Bu operasyonlar sırasında Ukrayna'nın enerji altyapıları, askeri havaalanları, İHA üretim ve depolama noktaları, mühimmat depoları, aynı zamanda Ukraynalı askerler ve yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı merkezlerin hedef alındığı vurgulandı.

Ele Geçirilen Yerleşim Birimleri

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca, ele geçirilen yerleşim birimlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Berestki, Blagodatnoye, Joltoye ve Zarya olduğu ifade edildi.

Esir Alınan Askerler ve İmha Edilen Ekipmanlar

Aynı tarihlerde, 87 Ukraynalı askerin esir alındığı aktarıldı. Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 37,633 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19,775 tank, 1,500 çok namlulu roketatar, 19,549 obüs ve havan topu ile 29,190 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Ukrayna'nın İHA Saldırısı

Bakanlık, Ukrayna ordusunun geceleri Rus topraklarına İHA ile saldırı düzenleme girişiminde bulunduğunu, Vladimir Bölgesi