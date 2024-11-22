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Rusya, Donetsk'te 7 Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Donetsk'te 7 yerleşim birimi ele geçirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:56
Rusya, Donetsk'te 7 Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun son bir haftada Donetsk bölgesinde 7 yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 16-22 Kasım tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırılarda, Ukrayna'nın askeri sanayi işletmeleri, enerji tesisleri, militer havaalanı altyapıları ile gerektiğinde mühimmat ve yakıt depolarının hedef alındığı vurgulandı.

Ayrıca, bu süre zarfında, Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarına yanıt olarak Dnipro kentindeki askeri sanayi fabrikalarına yönelik saldırılar gerçekleştirildi ve savaş koşullarında nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" balistik füzesinin fırlatıldığı belirtildi.

Son haftada ele geçirilen yerleşim birimleri arasında Dalneye, Leninskoye, Novoalekseyevka, Novoselidovka, İlyinka, Novodmitrovka ve Makarovka bulunuyor. Ayrıca, aynı tarihlerde Amerikan yapımı 5 adet Kara Taktik Füze Sistemi (ATACMS), ve 2 adet "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzesi Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana 82 Ukraynalı askerin esir alındığı ve Ukrayna ordusuna ait toplamda 648 uçak, 283 helikopter, 36 bin 500 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 481 tank ve zırhlı araç gibi kayıpların verildiği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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